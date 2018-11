POL-MA: Laudenbach: Versuchter Einbruch in der Heppenheimer Straße

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In eine im 4. OG gelegene Wohnung eines Anwesens in der Heppenheimer Straße versuchten am Dienstag bislang nicht ermittelte Täter einzubrechen. Diese hatten sich bereits an der Wohnungstüre zu schaffen gemacht, als sie vermutlich gestört wurden und von ihrem Vorhaben abließen. In der Wohnung selbst waren die Täter nicht. In welcher Höhe Schaden an der Wohnungstüre entstand, ist aktuell noch nicht bekannt.

Als Tatzeit kommt Dienstag, 10 bis 12 Uhr in Frage.

Zeugen bzw. Bewohner des Hauses, die verdächtige Personen oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

