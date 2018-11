POL-MA: Neckargemünd: Kabeltrommel von Baustelle gestohlen Wer hat den Diebstahl beobachtet und kann Hinweise geben ?

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine ca. 300 kg schwere Kabeltrommel mit Kupferkabel stahlen in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen bislang unbekannte Täter von einer Baustelle in der Kümmelbachstraße. Am Mittwochfrüh bei Arbeitsbeginn wurde das Fehlen der Kabeltrommel festgestellt und die Polizei informiert. Aufgezogen waren rund 200 m Kabel; der Wert dieser Trommel dürfte bei etwa 1.000 Euro liegen. Hinweise zum Diebstahl bzw. Verbleib nimmt das Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0, entgegen.

