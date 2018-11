POL-MA: Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Infotruck zum Thema "Einbruchsschutz" - Termin abgesagt!

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Der Termin zum Thema "Wirksamer Schutz vor Wohnungseinbruch" am 22.11.2018 im Zeitraum von 10.00 - 18.00 Uhr auf dem Festplatzgelände in Schriesheim muss abgesagt werden.

Als Ersatztermin wird der 19.02.2018 genannt! Weitere Informationen hierzu werden alsbald bekannt gegeben.

Für weitere Fragen rund um das Thema "Einbruchschutz" steht die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Mannheim unter 0621 174-1212 oder in Heidelberg unter 0621 174-1234 jeweils zwischen Montag und Freitag in der Zeit von 08.00 Uhr und 16.00 Uhr zur Verfügung.

