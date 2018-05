Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Über ein aufgehebeltes Fenster drangen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Hauptstraße ein. Nachdem der akustische Alarm ausgelöst hatte, rissen die Einbrecher die Alarmanlage aus der Halterung und warfen diese in einen Karton. Im Schankraum selbst brachen sie zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten Bargeld in aktuell nicht bekannter Höhe.

Angaben zur Gesamtschadenshöhe sind momentan noch nicht möglich und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Anwohner und/oder Zeugen, die zwischen Sonntag, ca. 1.30 Uhr und Montagvormittag, 10 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim , Tel.: 06205/2860-0, in Verbindung zu setzen.

