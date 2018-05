POL-MA: Weinheim: Vorfahrt missachtet: VW Polo kontra Rennrad 45-Jähriger verletzt sich und wird ins Krankenhaus eingeliefert

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Die Vorfahrt eines 45-jährigen Rennradfahrers missachtete am Dienstag kurz vor 15 Uhr ein VW Polo-Fahrer an der Einmündung Bahnhof-/Ehretstraße, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Weinheimer Zweiradfahrer stürzte und zog sich Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er in ein Weinheimer Krankenhaus eingeliefert. Die polizeilichen Ermittlungen dauern aktuell noch an. Evtl. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, das Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, zu kontaktieren.

