POL-MA: Weinheim: Schulgebäudeeinbruch - Polizei Weinheim ermittelt und sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montagmorgen stellten Bedienstete der Maria-Montessori-Schule in der Theodor-Heuss-Straße fest, dass sich Unbekannte über das vergangene Wochenende unberechtigten Zugang zu dem Schulgebäude verschafft hatten. An den Inhalt eines Tresors kamen die Täter nicht, entwendeten aber nach bisherigen Feststellungen eine noch nicht bestimmte Anzahl an diversen Elektrogeräten.

Angaben zur Gesamtschadenshöhe sind derzeit noch nicht möglich. Als Tatzeit kommt Freitagabend, 21 Uhr bis Montagmorgen, 8 Uhr in Betracht. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, zu melden.

