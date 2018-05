POL-MA: Heidelberg: 78-Jährige erhielt Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten

Heidelberg (ots) - Am späten Dienstagabend erhielt eine 78-Jährige, die in der Rottmannstraße im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim wohnhaft ist, einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser gab an, eine rumänische Einbrecherbande festgenommen zu haben und erkundigte sich nach Wertgegenständen und Bargeld.

Nachdem die Seniorin äußerte, nur wenig Bares zu Hause zu besitzen, beendete der Anrufer das Telefonat. Zu einem Schaden kam es nicht. Die Frau meldete den Vorfall bei der Polizei, die immer wieder auf dieselbe Vorgehensweise hinweist und folgende Ratschläge gibt:

- Geben Sie keine Auskunft über Besitzverhältnisse - Hinterfragen Sie kritisch - Beenden Sie unverzüglich Telefonate - Alarmieren Sie umgehend die Polizei.

