POL-MA: Mannheim/Bockenheim: 23-jähriger flüchtet vor Verkehrskontrolle

Mannheim (ots) - Ein 23-jähriger Mann versuchte sich am frühen Mittwochmorgen einer Verkehrskontrolle in der Mannheimer Neckarstadt zu entziehen und flüchtete vor der Polizei. Einer Polizeistreife fiel kurz nach vier Uhr ein VW-Golf mit KIB-Kennzeichen in der Untermühlaustraße auf, der in Richtung Sandhofen fuhr. Die Beamten setzten sich mit ihrem Streifenwagen vor den Golf und gaben dem Fahrer eindeutige Anhaltesignale. Daraufhin bog der 23-Jährige zunächst in die Zeppelinstraße ab und beschleunigte. Im weiteren Verlauf seiner Flucht schaltete er sogar das Licht des Fahrzeugs ab und fuhr weiter durch mehrere Straßen in der Neckarstadt. Dabei fuhr er in der Waldhofstraße entgegen der Fahrtrichtung. Anschließend setzte er seine Flucht über die B 44 in Richtung Sandhofen fort. Dabei verursachte er in der Schienenstraße in Höhe des Bahnhofs Waldhof einen Verkehrsunfallund flüchtete anschließend weiter in Richtung Sandhofen, wo er auf die A 6 in Richtung Ludwigshafen auffuhr. An der Anschlussstelle Grünstadt verließ er diese wieder, raste weiter in Richtung Bockenheim, wo er schließlich über Feldwege seine Flucht fortsetzte. Hier wurden weitere Streifenfahrzeuge der Polizei Rheinland-Pfalz zur Unterstützung hinzugezogen. Ein Ende nahm die Fahrt schließlich, nachdem der Golf-Fahrer im Feldgebiet mit einer Steinmauer kollidierte und das Fahrzeug aufgrund der Unfallschäden nicht mehr fahrbereit war. Hier konnten der 23-jährige Fahrer des Golf und sein 61-jähriger Beifahrer festgenommen werden. Bei den weiteren Ermittlungen bemerkten die Beamten, dass der 23-Jährige unter Alkhol- und Drogeneinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin.

Bei seiner Flucht fuhr der Mann mit Geschwindigkeiten von bis zu 170 km/h. Zudem gefährdete er mehrere Verkehrsteilnehmer.

Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Sein Fahrzeug, wie auch sein Führerschein, wurden sichergestellt. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

