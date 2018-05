POL-MA: Heidelberg: Rucksack sowie Geldbeutel aus VW gestohlen

Heidelberg (ots) - Einen Rucksack sowie zwei Portmonee aus einem auf dem Parkplatz des Königstuhl geparkten weißen VW Golf stahlen am Dienstagabend bislang unbekannte Täter. Diese schlugen eine Seitenscheibe ein und verschafften sich so Zugang zu dem Auto.

Was sich im Einzelnen in der Tasche bzw. in den Portmonees befand, ist derzeit noch nicht geklärt und bedarf der weiteren Abklärungen. Abgestellt war das Auto am Dienstagabend zwischen 19.45 und 20.40 Uhr.

Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell