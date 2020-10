Polizei Presse A 49

Polizei Presse A 49: Rodungsarbeiten im Herrenwald heute fortgesetzt; Aktivisten stören die Arbeiten; Hinweis für Medienvertreter

Giessen (ots)

Die Rodungsarbeiten im Herrenwald begannen heute gegen 09:00 Uhr und wurden wieder von einem starken Polizeiaufgebot begleitet. Gegen 11:00 Uhr mussten die Arbeiten unterbrochen werden. Etwa 30 Aktivisten waren in den Gefahrenbereich an der K12 eingedrungen und störten die Rodungsarbeiten, die daraufhin sofort eingestellt wurden. Drei Personen waren auf einen Harvester geklettert und hatten Sachschaden verursacht. Nach Aufforderung der Polizei verließen die Personen das Arbeitsgerät wieder freiwillig. Zwei Personen mussten durch ein Höheninterventionsteam aus Bäumen nach unten geholt werden. Alle Personen wurden von der Polizei, teilweise auch mit körperlicher Gewalt, aus dem abgesperrten Bereich herausgebracht. Die Rodungen wurden anschließend fortgesetzt. Gegen die Aktivisten wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auch heute musste wieder zur Sicherheit ein Teil der B 454 und K 12 für die Rodungsarbeiten gesperrt werden.

Gefährliche Gegenstände gefunden

Im südlichen Herrenwald wurden heute Mittag durch Einsatzkräfte gefährliche Gegenstände (eine Axt, ein Messer, Knallkörper und Feuerwerk) gefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen hinsichtlich Herkunft und Absicht der Verwendung dauern an.

Treffen SPD-Fraktion

Mitglieder der SPD-Landtagsfraktion, u. a. MdL Nancy Faeser, trafen sich heute ab 10.00 Uhr in der Gleentalhalle in Kirtorf. Auch der Landrat des Vogelsbergkreises nahm an dem Treffen teil. Die Politiker informierten sich unter anderem auch über die Einsatzmaßnahmen rund um den Weiterbau der A 49. Die Veranstaltung verlief störungsfrei und war gegen 12.00 Uhr beendet.

Hinweis für Medienvertreter

Am morgigen Donnerstag (15.10.2020) errichten wir in der Zeit von 08.00 Uhr bis 08.30 Uhr eine Anlaufstelle für Medienvertreter auf dem Parkplatz der Bundeswehr in der Moltkestraße. Die mobilen Pressebetreuer der Polizei sind vor Ort und nehmen die Medienvertreter dort in Empfang. Die Anfahrt zum dortigen Treffpunkt kann ausschließlich über die Niederrheinische Straße aus Richtung der Ortslage Stadtallendorf erfolgen. Pressevertreter, welche später an dem Treffpunkt erscheinen, müssen gegebenenfalls mit Wartezeiten rechnen.

