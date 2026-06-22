THW Landesverband Bremen, Niedersachsen

THW HB-NDS: Großübung zur Ölschadensbekämpfung im Raum Brake Havariekommando und THW trainieren gemeinsam mit Einsatzkräften aus ganz Deutschland

Brake (ots)

Wie können große Ölverschmutzungen in Küstengewässern und insbesondere auf der Weser wirksam bekämpft werden? Dieser Frage widmen sich das Havariekommando und die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) im Rahmen einer gemeinsamen Großübung vom 26. bis 28. Juni 2026 im Raum Brake. Besonders ist die bundesweite Beteiligung des THW: Fachgruppen aus allen acht Landesverbänden mit rund 200 Einsatzkräften nehmen an der Übung teil.

Hinweis: Am 26.06. kann es im Bereich des Braker Stadthafens zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Grund hierfür sind die Übungsaktivitäten und die parallel stattfindende Veranstaltung "Hochwasserschutztag".

Im Mittelpunkt der Übung steht die Bekämpfung eines fiktiven Ölunfalls auf der Weser. Das Szenario sieht vor, dass nach einem Schiffsunglück mehrere Tonnen Schweröl austreten und das linksseitige Weserufer verschmutzen. Im Ernstfall würde das Havariekommando hier die Gesamteinsatzleitung übernehmen. Die Einsatzkräfte trainieren unter realistischen Bedingungen, wie das Öl auf dem Wasser und an Land eingedämmt, aufgenommen und beseitigt werden kann.

Geübt werden das Auffinden und die Beseitigung des freigesetzten Öls sowohl von Land aus mit speziellen Geräten als auch auf der Weser mit Mehrzweckarbeitsbooten. Darüber hinaus sind die Organisation des Personaleinsatzes, der Einsatz verschiedener Ölsperrensysteme, die Reinigung von Strand und Ufer sowie das An- und Ablegen von Schutzkleidung Gegenstand der Übung.

Ziel der Übung ist es, Verfahren und Einsatzmöglichkeiten der Schadstoffunfallbekämpfung praxisnah zu trainieren und die Zusammenarbeit der beteiligten Einheiten und Organisationen weiter zu stärken. Denn bei größeren Ölunfällen an der Küste sind eingespielte Abläufe und eine enge Zusammenarbeit zwischen Behörden und Hilfsorganisationen entscheidende Voraussetzungen für eine wirksame Gefahrenabwehr.

Presseeinladung

Das Havariekommando bietet interessierten Journalistinnen und Journalisten an, am Samstag, 27. Juni, die Übung zu begleiten

Im Rahmen eines geführten Besuchsprogramms werden zwischen 09:00 und 12:30 Uhr die drei Ausbildungsstationen der Übung im Raum Brake besucht und das Vorgehen erläutert. Der Transfer findet mit Reisebussen statt. Foto- und Filmaufnahmen sind möglich, eine Gelegenheit für Statements wird es geben. Eine Teilnahme ist nur am gesamten Programm möglich.

Zusätzlich ist für das Besuchsprogramm derzeit folgende Teilnahme vorgesehen:

Anka Dobslaw, Staatssekretärin im Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz Matthias Wenholt, 1. Kreisrat des Landkreises Wesermarsch Sören Makel, stellvertretender Leiter des Havariekommandos Dierk Hansen, Vizepräsident der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk

Die Anwesenheit der o.g. Personen kann sich im Einzelfall noch kurzfristig ändern.

Wenn Sie teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte verbindlich bis zum 25. Juni, 12 Uhr mit einer E-Mail an presse-hk@havariekommando.de an. Bitte geben Sie darin Ihren Namen und ggf. Ihre Redaktionszugehörigkeit an. Nach der Anmeldung erhalten Sie weitere Informationen zum Ablauf.

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