Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240923.1 Kiel: Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt in Untersuchungshaft

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Freitagnachmittag kam es in Gaarden zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei denen zwei Männer schwere Verletzungen erlitten. Die Polizei nahm die drei Tatverdächtigen in der Folgenacht fest. Ein Haftrichter erließ Untersuchungshaftbefehle wegen versuchten Totschlags.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand von Polizei und Staatsanwaltschaft trafen die untereinander bekannten Beteiligten im Alter zwischen 16 und 55 Jahren gegen 16:30 Uhr in der Elisabethstraße aufeinander. Ein 18-Jähriger erlitt Stichverletzungen, die lebensbedrohlich waren. Er befindet sich inzwischen außer Lebensgefahr. Sein 26 Jahre alter Begleiter wurde ebenfalls durch Stiche verletzt. Tatverdächtig sind ein 55-Jähriger und seine beiden 27 und 16 Jahre alten Söhne. Spezialkräfte nahmen das Trio kurz nach 03 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag in Laboe fest und brachten sie ins Polizeigewahrsam.

Sonntag erfolgte auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft die Vorführung. Der Haftrichter folgte dem Antrag und erließ Untersuchungshaftbefehle gegen die drei Personen. Während der 55-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt kam, wurden die Haftbefehle des 16- und des 27-Jährigen unter strengen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Die Ermittlungen des Kommissariats 1 der Kieler Bezirkskriminalinspektion und der Staatsanwaltschaft zu Motiven und Hintergründen der Tat dauern an. Der Auslöser könnte im privaten Bereich liegen. Die beiden Verletzten befinden sich aktuell noch in Krankenhäusern.

Weitere Auskünfte können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben werden.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends / Polizeidirektion Kiel

