Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230131.1 Stein: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Stein (ots)

Gestern Nachmittag kam es an einer Kreuzung in Stein zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Rad. Bei dem Verkehrsunfall erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen. Die Polizeistation Schönberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am 30.01.2023 gegen 14:20 befuhr ein 83-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Kreisstraße 30 aus Stein kommend in Fahrtrichtung Strandstraße. An der Kreuzung der K 30 / Kreisstraße 44 überquerte der Radfahrer die Fahrbahn in Richtung Strandstraße. Ein 45-Jähriger befand sich zu der Zeit mit seinem Mercedes auf der vorfahrtsberechtigten K 44 aus Richtung Wendtorf kommend in Fahrtrichtung Bundesstraße 502. Nach jetzigem Ermittlungsstand versuchte der Mercedesfahrer im Kreuzungsbereich noch zu bremsen und dem Radfahrer auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Kieler Krankenhaus. Der PKW Fahrer blieb unverletzt.

Am Fahrrad und am Mercedes entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Die Polizeistation Schönberg führt die weiteren Ermittlungen.

Eva Rechtien

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell