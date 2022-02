Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220216.1 Kiel: Geschwindigkeitskontrolle durch die Kieler Polizei

Kiel (ots)

Das 2. Polizeirevier führte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Geschwindigkeitsmessungen durch. Die Beamtinnen und Beamten kontrollierten Fahrzeugführende an zwei Kontrollstellen im Kieler Stadtgebiet und leiteten insgesamt neun Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund von Geschwindigkeitsverstößen ein.

Um 19:40 Uhr starteten die sieben Beamtinnen und Beamten des 2. Polizeireviers mit der Geschwindigkeitskontrolle in der Kaistraße. Die maximale Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich beträgt 50 km/h. Insgesamt fünf Autofahrer und Autofahrerinnen überschritten diese Geschwindigkeitsbegrenzung während der Kontrollzeit. Der Fahrer eines BMW durchfuhr den Bereich mit vorwerfbaren 86 km/h. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro, ein Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg.

Um 01:45 Uhr verlegten die Beamtinnen und Beamten den Kontrollort in den Ostring. Dort leiteten sie vier Verfahren gegen Fahrzeugführende ein, die die dort erlaubten 50 km/h überschritten haben. Der 25-jährige Fahrer eines grauen Mercedes überschritt die erlaubte Geschwindigkeit um vorwerfbare 47 km/h. Auf ihn kommen ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg zu.

Um 03:00 Uhr beendeten die Einsatzkräfte die Kontrollen.

Die Kieler Polizei wird auch in Zukunft gleichartige Kontrollen durchführen.

