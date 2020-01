Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200102.1 Preetz: Schwerer Verkehrsunfall in der Silvesternacht

Preetz (ots)

In Preetz ist es in den frühen Morgenstunden des 1. Januar zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem die beiden Insassinnen schwere Verletzungen erlitten.

Nach jetzigem Sachstand befuhr eine 19-Jährige mit einem Opel Corsa gegen 03:50 Uhr die Wakendorfer Straße aus Preetz kommend in Richtung Wakendorf, als sie in Höhe der Brücke der Bundesstraße 76 die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Der Wagen überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Die offenbar nicht angeschnallte 15 Jahre alte Beifahrerin wurde aus dem Wagen geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Die Fahrerin war offenbar ebenfalls nicht angeschnallt. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Preetz aus dem Wagen befreit werden, da sie eingeklemmt war.

Da der Verdacht besteht, dass die Fahrerin Alkohol konsumiert hatte, ordnete eine Staatsanwältin eine Blutprobenentnahme an. Das Ergebnis steht noch aus. Ein Sachverständiger erschien am Unfallort, um den genauen Hergang zu rekonstruieren. Der Corsa wurde sichergestellt. Die Maßnahmen an der Unfallstelle dauerten bis etwa 08:30 Uhr an.

