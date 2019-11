Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 191118.4 Kiel: 50-Jähriger in U-Haft (Folgemeldung zu 191118.2)

Kiel (ots)

Der 50-Jährige, in dessen Auto Polizeibeamte am Sonntag rund 500 Gramm Heroin fanden, befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einen Untersuchungshaftbefehl. Dieser wurde sofort vollstreckt, der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Matthias Arends

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell