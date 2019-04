Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190416.2 Kiel: Festnahme nach versuchtem Einbruch mit anschließender Untersuchungshaft

Kiel (ots)

- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel -

Freitagmorgen nahmen Beamte des 2. PR Kiel und des Kriminaldauerdienstes zwei Männer fest, die im Verdacht stehen, versucht zu haben, in ein Geschäft in der Holstenstraße eingebrochen zu sein. Bei der Festnahme leisteten die Tatverdächtigen Widerstand; dabei verletzten sich zwei Polizisten. Die Täterverdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft. Eine dritte Person konnte flüchten.

Am 12.04.2019 um 03:28 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei durch einen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma über einen Einbruchalarm in ein Mobilfunkgeschäft in der Kieler Fußgängerzone informiert. Per Videoüberwachung seien verdächtige Personen vor dem Geschäft zu sehen gewesen.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, befand sich jedoch niemand vor dem Objekt. Es war aber ersichtlich, dass versucht wurde, die Eingangstür aufzubrechen. Nach kurzer Zeit traten drei Männer aus einem danebenliegenden Hausflur auf die Straße. Als diese von den Polizisten angesprochen wurde, traten sie sofort die Flucht an und rannten in verschiedene Richtungen.

Bei der Verfolgung der Männer verletzte sich ein 22-jähriger Beamter. Ein Flüchtiger konnte einige Meter weiter gestellt werden. Bei der folgenden vorläufigen Festnahme leistete der 32-jährige Tatverdächtige erheblichen körperlichen Widerstand.

Seinem 34-jährigen Mittäter folgte ein anderer Polizist, welcher den Tatverdächtigen einholen konnte. Als der 29-jährige Beamte die Beine des Verdächtigen umfasste, stürzten beide Männer zu Boden. Dabei verletzte sich der Beamte. Der Verdächtige riss sich folgend unter großem Kraftaufwand los und setzte die Flucht fort. Der Polizist konnte den Mann erneut einholen und durch den Einsatz von Pfefferspray an einer weiteren Flucht hindern.

Der dritte Tatverdächtige konnte fliehen.

Die beiden vorläufig Festgenommenen wurden in das Polizeizentralgewahrsam verbracht. Die Polizisten suchten ein Krankenhaus zur Erstversorgung der Verletzungen auf.

Bei der anschließenden Inaugenscheinnahme des Tatortes fanden die Beamten diverses Aufbruchwerkzeug in dem Treppenhaus auf, aus welchem die Tatverdächtigen gekommen waren. Ausgehend von dem Flur wurden mehrere Türen aufgehebelt, die in das angrenzende Geschäft führen. Diese waren erheblich beschädigt. Gestohlen wurde nichts.

Im weiteren Verlauf des Tages wurden die zwei Männer auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Richter am Amtsgericht Kiel vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle. Die Tatverdächtigen wurden im Anschluss an die Vorführung an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Das K12 der Bezirkskriminalinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen.

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

Kai Teichmann, Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell