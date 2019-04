Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190416.1 Kiel: Gefährdung von Taucherarbeiten im Sperrgebiet

Kiel (ots)

Am 12.04.2019 um 10:39 Uhr befuhr ein unter niederländischer Flagge fahrendes Schiff die Kieler Förde. Trotz vorherigen Hinweises durch die Verkehrslenkung fuhr das Motorschiff in das temporär eingerichtete Sperrgebiet in Höhe des Friedrichsorter Leuchtturms ein, in dem gerade Taucherarbeiten stattfanden. Die Taucher mussten deshalb den Tauchvorgang abbrechen und das Wasser notfallmäßig verlassen.

Durch Beamte des Wasserschutzpolizeireviers Kiel wurde das Schiff in der Schleuse Kiel-Holtenau aufgesucht. Gegen den Kapitän wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000 EUR festgesetzt und vor Ort eingezogen. Wegen des Verstoßes wird gegen ihn eine Strafanzeige gefertigt.

Das Schiff konnte die Fahrt anschließend fortsetzen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Kai Teichmann

