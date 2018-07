POL-MS: Vorfahrt missachtet - Radfahrer schwer verletzt

Münster (ots) - Eine 43-jährige Radfahrerin missachtete am Dienstag (3.7., 12.30 Uhr) am Cheruskerring die Vorfahrt eines 47-jährigen Radfahrers. Dieser wurde schwer verletzt. Die Münsteranerin querte die Nebenfahrbahn des Rings ohne auf den Verkehr zu achten. Der 47-Jährige fuhr auf der Leeze in Richtung Wichernstraße. Um einen Zusammenstoß mit der Frau zu verhindern bremste er ab, überschlug sich und prallte mit dem Kopf auf die Straße. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.

