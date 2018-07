POL-MS: Taschendiebe stehlen Geldbörse aus Rucksack

Münster (ots) - Am Dienstagmittag (3.7. 14:30 Uhr) stahlen vermutlich zwei junge Männer aus einem Rucksack eine Geldbörse. Ein 46-Jähriger stand in einem Laden an der Windthorststraße. Auf dem Rücken trug er seinen Rucksack, in der vorderen Außentasche war die Geldbörse. Als er ein Rascheln hörte und sich umdrehte waren sein Portmonee und die beiden jungen Männer verschwunden. In der Geldbörse waren Bargeld, Ausweise und eine EC-Karte. Nach Zeugenaussagen sahen die beiden jungen Männer südländisch aus.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

