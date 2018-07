POL-KI: 180706.2 Kiel: Beamte nehmen Mann nach versuchtem Fahrraddiebstahl vorläufig fest

Kiel (ots) - Heute, am 6. Juli, nahmen kurz vor halb Vier Beamte des 1. Polizeireviers in der Gerhardstraße einen 27-jährigen Mann vorläufig fest. Er hatte vermutlich versucht, ein Fahrrad zu entwenden. Ein Zeuge hatte sich bei der Polizei gemeldet und dieses mitgeteilt. Die eingesetzten Polizisten konnten bereits eine Minute nach dem Eingang des Hinweises den Tatverdächtigen anhalten. Er war auf einem Fahrrad unterwegs und führte in seinem Rucksack Bolzenschneider, Seitenschneider, Multitool und Handschuhe mit sich. Nach den erkennungsdienstlichen Maßnahmen fertigten die Beamten eine Anzeige. Ob dem Mann das Fahrrad gehört, wird jetzt ermittelt.

