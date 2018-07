POL-KI: 180706.1 Kiel: Hinweis von aufmerksamen Zeugen führt zur Festnahme eines Fahrraddiebes

Kiel (ots) - Dank der Aufmerksamkeit von zwei Zeugen gelang es der Polizei am Mittwochabend einen 33-Jährigen Mann kurz nach dem Diebstahl eines Fahrrades festzunehmen. Der der Polizei hinreichend bekannte Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel am Donnerstag einem Haftrichter am Amtsgericht Kiel vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl.

Gegen 20:00 Uhr beobachteten zwei Zeugen einen Mann, der ein Fahrrad in den Schrevenpark trug. Als der Mann die Zeugen erblickte, verließ er den Park, tauchte jedoch nach kurzer Zeit wieder dort auf. Die Zeugen entschlossen sich daraufhin, sich das Geschehen aus der Nähe anzusehen. Sie konnten den Mann beobachten, wie er das Fahrrad ins Gras legte und anschließend versuchte, das Schloss mit einer Zange zu öffnen.

Die Zeugen reagierten sofort und meldeten ihre Beobachtungen der Einsatzleitstelle. Eine Streifenwagenbesatzung des 3. Polizeireviers begab sich sofort zum Tatort und nahm Kontakt mit den Zeugen auf, während sich eine Besatzung des Kriminaldauerdienstes auf die Suche nach dem bereits mit dem Fahrrad geflüchteten Täter machte.

In der Gutenbergstraße sahen die Kriminalbeamten einen Mann auf einem Fahrrad, der der außergewöhnlich guten Täterbeschreibung der Zeugen entsprach. Die Beamten versperrten dem Mann mit dem Streifenwagen in Höhe der Christian-Kruse-Straße den Weg und stiegen aus. Obwohl sie sich die als Polizeibeamte zu erkennen gaben und trotz der Aufforderung, stehen zu bleiben, versuchte der Mann zwischen den Beamten und dem Streifenwagen zu entkommen. Ein kurzer Griff an den Oberkörper ließ den Fahrer jedoch ins Straucheln geraten und seine Fahrt in einem Gebüsch enden.

Der Mann war den Kriminalbeamten kein Unbekannter. Der der Polizei hinreichend bekannte 33-jährige Mehrfachtäter war in der Vergangenheit schon wegen diverser Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten, die ihm auch mehrfach eine Haftstrafe beschert hatten. Er war erst im Mai 2018 aus der Haft entlassen worden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wurde der 33-Jährige am Donnerstag einem Haftrichter am Amtsgericht Kiel vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Untersuchungshaftbefehl.

Das entwendete Fahrrad stellten die Beamten sicher. Der Eigentümer des dunklen Fahrrades der Marke "Bulls" konnte noch nicht ermittelt werden.

