Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: 9. Mosel Firefighter Combat Challenge in Ediger- Eller

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Konstanz (ots)

Vom 05. - 07.07 nahm eine Gruppe der Feuerwehr Konstanz und ein Teilnehmer der Feuerwehr Friedrichshafen an der 9. Mosel Firefighter Combat Challenge in Ediger- Eller teil. Diese Challenge gilt als Leistungstest für Feuerwehrleute, bei denen fünf unterschiedliche Aufgaben bewältigt werden müssen. Treppen steigen, Schlauch mit Seil hochziehen, Hammerschlag Simulator, einen mit Wasser gefüllten Schlauch ziehen und einen Dummy retten. Dies alles natürlich in kompletter Schutzausrüstung und mit Atemschutzgerät.

Neben den Einzel-Wettbewerben gibt es auch Tandem-Lauf, den Staffel-Lauf und einen Teamwettbewerb.

Teilnehmer von der Feuerwehr Konstanz:

Andreas Wilhelm Tim Hoffmann Christian Bradler

Teilnehmer von der Feuerwehr Friedrichshafen: Alan Dittrich

Gestartet im Tandemlauf sind zwei Teams: Alan Dittrich und Andreas Wilhelm sowie Christian Bradler und Tim Hoffmann

Im folgenden Staffellauf konnten alle vier Teilnehmer zusammen starten. Danach folgte der Einzellauf, bei dem sich jeder Teilnehmer selbst beweisen musste.

Wie immer konnten sehr gute Ergebnisse erzielt werden und die Feuerwehr Konstanz präsentierte sich bei einer deutschlandweit bekannten Feuerwehrveranstaltung.

Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern.

Original-Content von: Feuerwehr Konstanz, übermittelt durch news aktuell