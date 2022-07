Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Straßenverkehrsgefährdung auf der A6 zwischen Waldmohr und St. Ingbert-Rohrbach

A6 - Waldmohr bis St. Ingbert-Rohrbach (ots)

Am 16.07.2022 kam es zwischen 23:40 und 00:00 Uhr auf der A 6 zwischen Waldmohr und St. Ingbert-Rohrbach zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs, Nötigung und Beleidigung. Beteiligt waren die 26-jährige Geschädigte und ihr Freund mit ihrem Peugeot 308, und ein offensichtlich hoch motorisierter dunkelblauer BMW, möglicherweise 8er Gran Coupe oder ähnlich, mit KL-Kreiskennzeichen. Die Insassen des BMW sollen die Geschädigten zunächst beleidigt haben und ihnen in der Folge bis nach St. Ingbert dicht aufgefahren sein, unter ständiger Betätigung des Fernlichts. Halb aus dem Fahrzeug sich lehnend soll der Beifahrer des BMW die Geschädigten in englischer Sprache angeschrien, beleidigt und zum Anhalten aufgefordert haben. In der Folge soll es zu mehreren gefährlichen Situationen beim Überholen und wieder Einordnen gekommen sein. In einem Fall soll auch ein anderer BMW-Fahrer bedrängt oder sogar gefährdet worden sein. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Sollte es weitere Geschädigte geben oder Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, so wird um fernmündliche Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, gebeten.

