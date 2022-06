POL-IGB: Brand in einem Waldgebiet in St. Ingbert

St. Ingbert (ots) - Am 13.06.2022 zwischen 16:30 Uhr und 19:17 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter in der Straße Am Schafweiher in St. Ingbert den PKW eines 22-jährigen Geschädigten im Rahmen eines Verkehrsunfalls beschädigt. Hierbei kollidierte der Täter mit der linken Fahrzeugseite des parkenden Fahrzeugs des Geschädigten und flüchtete in der Folge von der Unfallörtlichkeit. Bei dem Fahrzeug des Geschädigten ...

