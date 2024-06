Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Kirrberger Straße in Homburg

Homburg (ots)

Am Dienstag den 18.06.2024, im Zeitraum zwischen 06:10 Uhr und 11:00 Uhr, kam es in der Kirrberger Straße in Homburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer kollidierte beim Befahren der Kirrberger Straße mit einem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten grauen Mazda 5. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

