POL-HOM: 13-jähriger Fahrradfahrer zwischen Blieskastel und Biesingen angefahren

Blieskastel OT Webenheim (ots) - Am 08.07.2023, gegen 12:10 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brandgeschehen in der Raiffeisenstraße Blieskastel OT Webenheim alarmiert. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand die rückwärtige Terrassenüberdachung eines einseitig angebauten Einfamilienhauses in Vollbrand. Die Flammen griffen im weiteren Verlauf auf das Haus über. Der Brand konnte danach unter Kontrolle ...

mehr