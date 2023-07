POL-HOM: Straßenverkehrsgefährdung auf der A6 zwischen Homburg und Waldmohr

Mandelbachtal (ots) - Am 06.07.23, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein PKW Fahrer die L 107 in Mandelbachtal aus Richtung Flughafen kommend in Richtung Ommersheim. Kurz vor dem Ortseingang Ommersheim wollte dieser nach links in die Ensheimer Straße abbiegen. Hinter dem PKW fuhr eine Motorradfahrerin in gleiche Richtung und wollte an dem haltenden PKW links vorbeifahren. Es kam beim Einlenken des PKW zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge und die Motorradfahrerin stürzte. ...

