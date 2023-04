Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Blieskastel

Blieskastel (ots)

Am 24.04.2023, 15:30 Uhr, kam es in der Schloßbergstraße in Blieskastel zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Hierbei touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines silbernen Ford Focus, welcher in Fahrtrichtung Blieskastel-Mitte geparkt war.

Der Außenspiegel des Ford Focus wurde hierbei beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugenaussagen zufolge soll die Farbe des verursachenden Fahrzeuges schwarz gewesen sein.

Zeugen, die Hinweise zum verursachenden Fahrzeug oder dem beteiligten Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

