POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf der BAB 6

Homburg (ots) - In der Nacht vom 19.04.2023 auf den 20.04.2023 kam es auf dem Parkplatz in der Straße Am Stadtbad in Homburg, gegenüber einem dortigen Lebensmitteldiscounter, zu einem Diebstahl von Kraftstoff und Sachbeschädigungen an insgesamt vier Lkw. Durch die Täter wurden hierbei ca. 700 Liter Diesel entwendet und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1200 ...

