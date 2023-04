Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Homburg Erbach

Homburg (ots)

Am Dienstag den 25.04.2023 ereignete sich im Zeitraum zwischen 19:20 Uhr und 19:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Berliner Straße in Homburg Erbach. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte, vermutlich beim Rangieren, die hintere rechte Fahrzeugseite eines geparkten, roten Toyota mit Pirmasenser Kreiskennzeichen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am geparkten Toyota entstand Sachschaden.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg, 06841/1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell