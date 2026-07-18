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Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Versuch der Entziehung Minderjähriger in Spiesen-Elversberg

Spiesen-Elversberg (ots)

Am 16.07.2026 gegen 08:40 Uhr, kam es im Bereich der Neunkircher Straße in Spiesen- Elversberg zu einem Vorfall, bei dem ein bislang Unbekannter die Geschädigte ansprach, als diese bei geöffnetem Fenster ihren vier Monate alten Säugling im Auto fütterte. Der Unbekannte forderte die Herausgabe des Kindes. Als Reaktion darauf schrie die Geschädigte um Hilfe und entfernte sich dann mit ihrem PKW von der Örtlichkeit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Geschädigte konnte die Person als männlich, ca. 35 Jahre, kräftig, schwarzer längerer Bart, beschreiben. Auffällig sei ein Piercing an der Augenbraue gewesen. Weiter steht möglicherweise ein dunkler PKW im Tatzusammenhang, mit dem der Täter zum Tatort kam und auch von diesem wieder flüchtete.

Zeugen die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Neunkirchen unter Tel:06821/2030 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen
NK- DGL
Falkenstraße 11
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821/2030
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell

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