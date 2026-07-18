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Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Versammlungen in Illingen - Polizei zieht Bilanz

Illingen (ots)

Am Samstagnachmittag, den 18.07.206 kam es im Bereich des Ortskerns von Illingen zu zwei angemeldeten Versammlungen, zu denen einerseits die NPD und andererseits ein parteiübergreifendes Bündnis unter dem Namen "Courage Illingen" aufgerufen hatte. Dem Aufruf der NPD folgte eine niedrige zweistellige Personenzahl, die zu Fuß vom Bahnhof Illingen zum Parkplatz im Bereich der Burg Kerpen gelangte. Nach einer Zwischenkundgebung auf dem genannten Platz und dem abschließenden Rückweg zum Bahnhof wurde die Versammlung aufgelöst. Durch die Polizei konnten keine Verstöße gegen die erteilten Auflagen der Versammlungsbehörde festgestellt werden. Bei der parallel stattfindenden Gegenversammlung versammelten sich etwa 500 Teilnehmende. Beide Versammlungen verliefen friedlich, es kam lediglich zu gegenseitigen verbalen Provokationen. Zur Absicherung der Versammlungen mussten kurzzeitige verkehrsregelnde Maßnahmen durchgeführt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen
NK- KED
Falkenstraße 11
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821/2030
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
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Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell

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