PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Neunkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Parkplatz Verlängerung Adolf-Kolping-Straße in 66538 Neunkirchen- hinter St. Marien Kirche (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen dem 02.06.2026, 22:00 Uhr und dem 03.06.2026, 12:00 Uhr, auf dem Parkplatz an der Verlängerung zur Adolf-Kolping-Straße in 66538 Neunkirchen - hinter St. Marien Kirche, zwei PKWs massiv beschädigt.

Im ersten beanzeigten Fall beschädigt er die beiden vorderen Scheiben der Fahrer und Beifahrerseite des PKW auf bislang unbekannte Weise. Beide Scheiben sind danach zerstört. Entwendet wurde nichts.

Im Zweiten beanzeigten Fall beschädigt er die beiden Außenspiegel des PKWs des Geschädigten, indem er einen auf bislang unbekannte Art und Weise vom Fahrzeug gewaltsam entfernt und am zweiten das Spiegelglas beschädigt sowie die Verkleidung beschädigt.

An beiden PKW entsteht erheblicher Sachschaden.

Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen
NK- KED
Falkenstraße 11
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821/2030
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Neunkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Neunkirchen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Neunkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 28.05.2026 – 05:01

    POL-NK: Unfallflucht in Spiesen-Elversberg

    Spiesen-Elversberg (ots) - Am Mittwochabend, 27.05.2026, gegen 20:45 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter PKW-Fahrer mit einem nach bisherigen Erkenntnissen weißen Kombi die Neunkircher Straße in Spiesen-Elversberg in Richtung Neunkirchen. Hierbei überholte er einen vor ihm befindlichen PKW, der gerade im Begriff war, auf ein Grundstück abzubiegen. Der Kombi stieß hierbei sowohl beim Vorbeifahren gegen den abbiegenden ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 09:40

    POL-NK: Zuegenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Neunkirchen - Mendelssohnstraße (ots) - Zwischen dem 24.05.2026, 23:00 Uhr und dem 25.05.2026, 17:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Höhe der Mendelssohnstraße 6 im Innenstadtbereich Neunkirchen. Als der Unfallgeschädigte am Abend des 25.05.2026 an seine beiden, am rechten Fahrbahnrand, abgestellten PKW kam, stellte er fest, dass an beiden Fahrzeugen jeweils der rechte Außenspiegel abgefahren war. ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 12:39

    POL-NK: Zeugenaufruf nach körperlicher Auseinandersetzung

    Neunkirchen-Innenstadt (ots) - Am Abend des 28.04.2026 gegen 20:30 Uhr ereignete sich in der Königstraße /Ecke Hüttenbergstraße in Neunkirchen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Die Hintergründe der Entstehung sowie der Hergang sind Gegenstand der Ermittlungen. Im unmittelbaren Nachgang der Auseinandersetzung kam zu einem Unfallgeschehen zwischen zwei PKW, welche beide nicht mehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren