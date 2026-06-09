Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Parkplatz Verlängerung Adolf-Kolping-Straße in 66538 Neunkirchen- hinter St. Marien Kirche (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen dem 02.06.2026, 22:00 Uhr und dem 03.06.2026, 12:00 Uhr, auf dem Parkplatz an der Verlängerung zur Adolf-Kolping-Straße in 66538 Neunkirchen - hinter St. Marien Kirche, zwei PKWs massiv beschädigt.

Im ersten beanzeigten Fall beschädigt er die beiden vorderen Scheiben der Fahrer und Beifahrerseite des PKW auf bislang unbekannte Weise. Beide Scheiben sind danach zerstört. Entwendet wurde nichts.

Im Zweiten beanzeigten Fall beschädigt er die beiden Außenspiegel des PKWs des Geschädigten, indem er einen auf bislang unbekannte Art und Weise vom Fahrzeug gewaltsam entfernt und am zweiten das Spiegelglas beschädigt sowie die Verkleidung beschädigt.

An beiden PKW entsteht erheblicher Sachschaden.

Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

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