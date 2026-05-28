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Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Unfallflucht in Spiesen-Elversberg

Spiesen-Elversberg (ots)

Am Mittwochabend, 27.05.2026, gegen 20:45 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter PKW-Fahrer mit einem nach bisherigen Erkenntnissen weißen Kombi die Neunkircher Straße in Spiesen-Elversberg in Richtung Neunkirchen. Hierbei überholte er einen vor ihm befindlichen PKW, der gerade im Begriff war, auf ein Grundstück abzubiegen. Der Kombi stieß hierbei sowohl beim Vorbeifahren gegen den abbiegenden PKW, dessen Fahrer leicht verletzt wurde, und in der Folge auch gegen einen in der Nähe geparkten, weiteren PKW. Der Verursacher flüchtete anschließend vom Unfallort in Richtung Neunkirchen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Neunkirchen (Tel. 06821/2030) zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen
NK- DGL
Falkenstraße 11
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821/2030
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell

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