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Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Körperverletzung und Hausfriedensbruch im Freibad St.Wendel

St.Wendel (ots)

Am Freitag den 31.7.2026 um 19:23 Uhr wurde die PI St.Wendel darüber informiert, dass die Bademeister des Freibades in St.Wendel Probleme mit Badegäste hätten, welche das Freibad nicht verlassen wollten. Da sich zunächst eine unübersichtliche Situation mit zahlreichen Beteiligten darstelle wurde die Örtlichkeit von mehreren Streifenwagen aufgesucht.

Letztendlich wurde ermittelt, dass ein 16-jähriger, männlicher, Badegast aus Nohfelden gegen die Baderegeln verstoßen hatte, weshalb ihm durch die Bademeister ein Hausverbot erteilt wurde. Hieraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Dem 16-jährigen kamen zwei seiner Brüder zu Hilfe, während mehrere weitere Badegäste den Bademeistern zu Hilfe eilten, so dass sich ein Tumult entwickelte. Zwei Bademeister wurden leicht verletzt.

Gegen den 16-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruches und Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

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Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-wnd@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
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Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell

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