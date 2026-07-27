Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Mit Zaun kollidiert und geflüchtet

St. Wendel (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen in einer Unfallfluchtsache fahndet die Polizei St. Wendel derzeit nach einem roten Peugeot Kleinwagen (älteres Modell) mit WND-Kreiskennzeichen. Das Fahrzeug soll unter Mitführung eines Anhängers am Abend des 16.07.2026 (Donnerstag) gegen 21 Uhr mit einem Stabmattenzaun in der Dr. Adenauer-Straße in Tholey kollidiert und im Anschluss in Richtung Sporstraße geflüchtet sein. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei St. Wendel, Tel.: 06851 / 898-0

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