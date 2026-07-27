Polizeiinspektion Sankt Wendel
POL-WND: Mit Zaun kollidiert und geflüchtet
St. Wendel (ots)
Im Rahmen von Ermittlungen in einer Unfallfluchtsache fahndet die Polizei St. Wendel derzeit nach einem roten Peugeot Kleinwagen (älteres Modell) mit WND-Kreiskennzeichen. Das Fahrzeug soll unter Mitführung eines Anhängers am Abend des 16.07.2026 (Donnerstag) gegen 21 Uhr mit einem Stabmattenzaun in der Dr. Adenauer-Straße in Tholey kollidiert und im Anschluss in Richtung Sporstraße geflüchtet sein. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.
Zeugenhinweise bitte an die Polizei St. Wendel, Tel.: 06851 / 898-0
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- SERVD
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-wnd@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell