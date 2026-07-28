Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Vandalismus und Brandstiftung bei Namborn

St. Wendel (ots)

Am Montag, 20. Juli 2026 wurde den Einsatzkräften gegen 21 Uhr ein Brand einer Waldfläche zwischen Namborn und Steinberg-Deckenhardt gemeldet. Es handelte sich um eine etwa 400qm große mit Bäumen und Sträuchern bewachsene Fläche. Unweit von der Brandstelle entfernt konnte eine weitere Brandstelle lokalisiert werden. Es ist davon auszugehen, dass diese Örtlichkeit des Öfteren von Jugendlichen als Aufenthaltsort genutzt wird. Ebenfalls im gleichen Tatzeitraum wurden im nahen Umfeld zwei Sitzbänke gewaltsam aus der Verankerung gerissen und einen Hang hinuntergeworfen. Es liegen Zeugenhinweise vor, dass sich zum Tatzeitpunkt zwei weibliche und eine männliche Person im Alter zwischen 16 und 18 Jahren in Tatortnähe aufgehalten hätten.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei St. Wendel, Tel.: 06851 / 898-0

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