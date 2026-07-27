Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Arbeitstrolley in Freisen entwendet

Freisen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete auf bislang unbekannte Art und Weise den Arbeitstrolley des Geschädigten.Dieser war während Reinigungsarbeiten neben einem Fahrzeug abgestellt. In einem unbeobachteten Moment wurde der silberfarbene Trolley samt Arbeitsmaterialien entwendet. Die Tat ereignete sich am 25.07.2026 in der Zeit von 09:35-09:55 Uhr in Freisen in der Lindenbornstraße.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Da sich im Koffer Arbeitsmaterialien eines Hörakustikers befunden haben, bittet die Polizei auch um Hinweise, sollten solche Gegenstände online zum Kauf angeboten werden.

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