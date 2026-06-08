Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Öffentlichkeitsfahndung Eckert

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St. Wendel/Tholey (ots)

Seit heute, dem 08.06.2026, wird die 15-jährige Jasmin Marie Eckert vermisst. Letztmalig wurde sie am heutigen Tag gegen 17:30 Uhr am Bahnhof in St. Wendel geortet. Jasmin Marie Eckert ist 15 Jahre alt. Sie hat ein westeuropäisches Erscheinungsbild. Sie ist ca. 160 cm groß und hat eine normale Statur. Sie hat lange, braune Haare mit lila-farbenen Spitzen. Sie trägt einen braunen Pullover mit weißer Aufschrift und Kapuze sowie eine dunkelgraue Hose. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Hinweise bitte an die Polizei St. Wendel, Tel.: 06851/8980 oder an jede andere Polizeidienststelle.

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