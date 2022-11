Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl zweier Spardosen in einem Hörcenter in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Freitag gegen 13:55h kam es in St. Wendel in der Bahnhofstraße in einem Hörcenter zum Diebstahl von zwei Trinkgeldkässchen mit Bargeld. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, groß, schlank, blond gefärbte und hochgegelte Haare, schwarze Hose, schwarze Bomberjacke. Bei den Spardosen handelte es sich um silberne Froschkönige mit goldener Krone. Hinweise an die Polizei St. Wendel, Tel. 06851-8980

