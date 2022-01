Polizei Bochum

POL-BO: Körperverletzung: Wer kennt diese drei Personen?

Witten (ots)

Nach einem Körperverletzungsdelikt in Witten veröffentlicht die Polizei mit einem richterlichem Beschluss mehrere Fotos und fragt: Wer kennt diese Personen?

Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal der Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/72961

Den drei Tatverdächtigen (zwei Männer und eine Frau) wird vorgeworfen, am frühen Abend des 26. August 2021 einen 23-jährigen Wittener auf dem Parkplatz des Getränkemarkts an der Sprockhöveler Straße 122 in Witten attackiert zu haben. Der Wittener wurde bei dem Angriff schwer verletzt - er musste stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Das Wittener Kriminalkommissariat (KK 33) bittet Zeugen unter der Telefonnummer 02302 209-8310 oder -8311 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Hinweise.

Hinweis: Sollte der oben genannten Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

