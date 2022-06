POL-WND: Verkehrsunfall auf der B41 zwischen St. Wendel und Namborn

Niederkirchen (ots) - Am Wochenende wurde in Niederkirchen durch bislang Unbekannte ein Eisautomat in der Kuseler Straße aufgebrochen. Der oder die Täter hebelten das Geldfach auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Das Eis wurde unangetastet zurückgelassen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Sankt Wendel WND- ESD Mommstraße 37-39 66606 St. Wendel Telefon: 06851/8980 E-Mail: ...

