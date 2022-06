POL-WND: Mehrere Hochsitze beschädigt

St. Wendel (ots) - In der Zeit von Sonntagnachmittag auf Montagvormittag haben Unbekannte versucht in ein Wochenendhaus im Waldgebiet hinter dem Keimbachhof in St. Wendel einzubrechen. Nachdem sie keinen Zugang zum Gebäude fanden, richteten sie davor noch weiteren Vandalismus an. Der verursachte Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Sankt Wendel WND- ESD Mommstraße 37-39 66606 St. Wendel Telefon: 06851/8980 ...

