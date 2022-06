Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Namborn-Hirstein nach Verkehrsunfall

66640 Namborn (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in der Birkenfelder Straße (B41), in Namborn-Hirstein, zu einem Verkehrsunfall, welcher eine ca. 1 stündige Sperrung der Fahrbahn in beiden Fahrtrichtungen, zwecks polizeilicher Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten PKW, zur Folge hatte. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus St. Wendel, welcher die Birkenfelder Straße in Fahrtrichtung St. Wendel befuhr, in einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte hierbei mit dem entgegenkommenden PKW einer 31-jährigen Nambornerin. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt. Gegen den Unfallverursacher wurden unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

