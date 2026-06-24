POL-Nordsaarland: Beendigung der Öffentlichkeitsfahndung nach männlicher 22 jähriger Person.

Wadern (ots) - Seit dem 23.06.2026, 14 Uhr, wird der 22-jährige Paul-Luca Drescher von seiner Wohnanschrift in Wadern-Noswendel vermisst. Es ist anzunehmen, dass Paul-Luca fußläufig in der Umgebung seiner Wohnanschrift unterwegs ist. Er ist von einem Spaziergang nicht zurückgekehrt und könnte daher auch auf den umliegenden Waldwegen oder auch querfeldein unterwegs gewesen sein. Es kann nicht ausgeschlossen werden, ...

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