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Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Beendigung der Öffentlichkeitsfahndung nach männlicher 22 jähriger Person.

Wadern (ots)

Die am 23.06.2026 durch die Polizeiinspektion Nordsaarland in die Öffentlichkeitsfahndung eingestellte Person wurde im Rahmen der Suchmaßnahmen wieder wohlbehalten aufgefunden. Die eingesetzten Kräfte bedanken sich für die rege Teilnahme der Bevölkerung und den Eingang der zahlreichen Hinweise.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland
PHK Schneider C.
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/90010
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

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