Feuerwehr Bochum

FW-BO: Wohnungsbrand in Bochum-Hofstede - Feuerwehr rettet zwei Personen aus höchster Gefahr

Bochum (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es an der Herner Straße in Bochum-Hofstede zu einem schweren Wohnungsbrand, bei dem die Feuerwehr zwei Personen in letzter Minute über eine Drehleiter retten musste. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile konnte erfolgreich verhindert werden.

Kurz nach 01:00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wohngebäude an der Herner Straße im Kreuzungsbereich Hiltroper Straße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Dachgeschosswohnung des zweigeschossigen Wohnhauses auf der Gebäuderückseite bereits in voller Ausdehnung in Flammen. Zwei Personen hatten sich auf das Dach einer Gaube gerettet und riefen um Hilfe; sie waren unmittelbar vom Feuer bedroht. Mithilfe einer Drehleiter konnten beide schnell und sicher aus der akuten Gefahrensituation befreit werden. Da weitere Personen im Gebäude vermutet wurden, leitete die Feuerwehr parallel sofort eine umfassende Menschenrettung ein. Mehrere Trupps drangen unter Atemschutz in das Haus vor, während gleichzeitig der Löschangriff aufgebaut wurde. Insgesamt wurden sechs Erwachsene und drei Kinder aus dem Gebäude geführt. Alle Betroffenen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet und betreut - glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Brandbekämpfung erfolgte über drei Drehleitern sowie durch mehrere Trupps im Innenangriff, die das Gebäude über verschiedene Zugänge betraten. Zwischenzeitlich drohte ein Übergreifen des Feuers auf einen weiteren Teil des L‑förmigen Gebäudes, was jedoch erfolgreich verhindert werden konnte. Nach rund einer Stunde hatten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle, anschließend begannen die Nachlöscharbeiten, die bis etwa 02:45 Uhr andauerten.

Im weiteren Verlauf trennten die Stadtwerke das Gebäude von Gas- und Stromversorgung. Ein hinzugezogener Baustatiker begutachtete die Einsatzstelle und stellte fest, dass keine akute Einsturzgefahr besteht. Das Gebäude ist aufgrund des erheblichen Brandschadens jedoch derzeit nicht bewohnbar. Alle Bewohnerinnen und Bewohner kamen vorübergehend bei Freunden oder Familienangehörigen unter. Insgesamt waren rund 65 Einsatzkräfte im Einsatz. Die Berufsfeuerwehr Bochum wurde dabei durch die Löscheinheiten Bochum‑Mitte, Altenbochum und Günnigfeld sowie die Sondereinheit Drohne der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Herner Straße war im Bereich der Einsatzstelle während der Löscharbeiten vollständig gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell