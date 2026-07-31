POL-SLS: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 72-jährigem Mann aus Nalbach

Saarlouis (ots) - Am 23.07.2026 wurde bei der PI Saarlouis eine Landschildkröte abgegeben, die laut Finderin in einem Waldstück in Saarlouis Beaumarais gefunden wurde. Der Besitzer kann sich unter der Telefonnummer: +49 (0)6831 9010 melden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Saarlouis SLS- KED Alte-Brauerei-Straße 3 66740 ...

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