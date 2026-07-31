POL-SLS: Löschung der Personenfahndung nach vermisstem Mädchen in Saarlouis
Saarlouis (ots)
Die öffentliche Fahndung nach dem 14-jährigen Mädchen aus Saarlouis (s. PM vom 30.07.2026 11:41 Uhr von der PI Saarlouis) kann eingestellt werden. Die Person konnte am Abend des 30.07.2026 angetroffen werden.
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