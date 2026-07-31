POL-SLS: Löschung der Personenfahndung nach vermisstem Mädchen in Saarlouis

Saarlouis (ots) - In der Nacht vom 29.07.2026 auf den 30.07.2026 kam es gegen 00:57 Uhr im Kreuzungsbereich der Holtzendorfferstraße, Anton-Merziger-Ring in Saarlouis zu einem Verkehrsunfall mit mindestens einer verletzten Person. Zum Unfallhergang ist bislang bekannt, dass der Unfallverursacher mit seinem Mercedes ...

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