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Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Auffinden einer Landschildkröte in Beaumarais

2 Dokumente

Saarlouis (ots)

Am 23.07.2026 wurde bei der PI Saarlouis eine Landschildkröte abgegeben, die laut Finderin in einem Waldstück in Saarlouis Beaumarais gefunden wurde. Der Besitzer kann sich unter der Telefonnummer: +49 (0)6831 9010 melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis
SLS- KED
Alte-Brauerei-Straße 3
66740 Saarlouis
Telefon: 06831/9010
E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell

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